Confira os falecimentos deste domingo (08) em Apucarana e região

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOAO DE LUCIO

Idade: 70 anos

Falecido em 07/11/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 08/11/2026, às 15:00, CEMITERIO CRISTO REI, Apucarana -PR

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JOSE MOREIRA

Idade: 73 anos

Falecido em 07/11/2026

Velório: Capela Mun. São Pedro do Ivaí

Sepultamento: 08/11/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de São Pedro do Ivaí, Apucarana -PR

SUELY FELIX DA S. DE OLIVEIRA

Idade: 59 anos

Falecido em 07/11/2026

Velório: Capela Mun. Mauá da Serra

Sepultamento: 08/11/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Mauá da Serra, Apucarana -PR