Confira os falecimentos deste domingo (08) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOAO DE LUCIO
Idade: 70 anos
Falecido em 07/11/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 08/11/2026, às 15:00, CEMITERIO CRISTO REI, Apucarana -PR
JOSE MOREIRA
Idade: 73 anos
Falecido em 07/11/2026
Velório: Capela Mun. São Pedro do Ivaí
Sepultamento: 08/11/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de São Pedro do Ivaí, Apucarana -PR
SUELY FELIX DA S. DE OLIVEIRA
Idade: 59 anos
Falecido em 07/11/2026
Velório: Capela Mun. Mauá da Serra
Sepultamento: 08/11/2026, às 15:00, Cemitério Mun. de Mauá da Serra, Apucarana -PR