Confira os falecimentos deste domingo (07) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
PEDRO BERNARDO
Idade: 64 anos
Falecido em 06/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
ARISTIDES DOS ANJOS CRESPO
Idade: 75 anos
Falecido em 06/06/2026
Velório: Capela de Ivaiporã
Sepultamento: 07/06/2026, Cemitério Municipal, Ivaiporã - PR
MARIA DA CONCEIÇÃO VALENTE
Idade: 78 anos
Falecida em 06/06/2026
Velório: Capela de Marumbi
Sepultamento: 07/06/2026, 13:00, Cemitério Municipal, Marumbi - PR
ELIZEU DOS SANTOS
Idade: 40 anos
Falecido em 06/06/2026
Velório: Capela de Mauá da Serra
Sepultamento: 07/06/2026, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR