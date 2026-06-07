Confira os falecimentos deste domingo (07) em Apucarana e região

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Publicado em 07.06.2026, 08:06:36 Editado em 07.06.2026, 08:06:29

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

PEDRO BERNARDO

Idade: 64 anos

Falecido em 06/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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ARISTIDES DOS ANJOS CRESPO

Idade: 75 anos

Falecido em 06/06/2026

Velório: Capela de Ivaiporã

Sepultamento: 07/06/2026, Cemitério Municipal, Ivaiporã - PR



MARIA DA CONCEIÇÃO VALENTE

Idade: 78 anos

Falecida em 06/06/2026

Velório: Capela de Marumbi

Sepultamento: 07/06/2026, 13:00, Cemitério Municipal, Marumbi - PR

ELIZEU DOS SANTOS

Idade: 40 anos

Falecido em 06/06/2026

Velório: Capela de Mauá da Serra

Sepultamento: 07/06/2026, Cemitério Municipal, Mauá da Serra - PR

