Confira os falecimentos deste domingo (04) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamento ocorre neste domingo - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
Fernando Kuke Filho
Idade: 75 anos
Falecido em 03/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/10/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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