Confira os falecimentos deste domingo (03) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

REINALDO DO NASCIMENTO

Idade: 54 anos

Falecido em 02/05/2026

Velório: Capela Central, Apucarana

Sepultamento: 03/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana

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MARILENE PASSOS DOS SANTOS

Idade: 59 anos

Falecida em 02/05/2026

Velório: Capela Central, Apucarana

Sepultamento: 03/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana



