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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste domingo (03) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 07:10:40 Editado em 03.05.2026, 07:20:02
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Confira os falecimentos deste domingo (03) em Apucarana
Autor Os velórios ocorrem em Apucarana - Foto: Arquivo TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

REINALDO DO NASCIMENTO

Idade: 54 anos
Falecido em 02/05/2026
Velório: Capela Central, Apucarana
Sepultamento: 03/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana

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MARILENE PASSOS DOS SANTOS

Idade: 59 anos
Falecida em 02/05/2026
Velório: Capela Central, Apucarana
Sepultamento: 03/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana


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Apucarana Aserfa Falecimentos obituários
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