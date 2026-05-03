Confira os falecimentos deste domingo (03) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 07:10:40 Editado em 03.05.2026, 07:20:02
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Os velórios ocorrem em Apucarana - Foto: Arquivo TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
REINALDO DO NASCIMENTO
Idade: 54 anos
Falecido em 02/05/2026
Velório: Capela Central, Apucarana
Sepultamento: 03/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana
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MARILENE PASSOS DOS SANTOS
Idade: 59 anos
Falecida em 02/05/2026
Velório: Capela Central, Apucarana
Sepultamento: 03/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana
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