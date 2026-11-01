Confira os falecimentos deste domingo (01) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTONIO MISHAO NORO
Idade: 76 anos
Falecido em 31/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 01/11/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei
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GENEZIO DE FREITAS
Idade: 84 anos
Falecido em 31/10/2026
Velório: CAPELA COLONIAL
Sepultamento: 01/11/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PORTAL DO CÉU
NELSON RIBEIRO
Idade: 79 anos
Falecido em 31/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 01/11/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei