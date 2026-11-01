Confira os falecimentos deste domingo (01) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 01.11.2026, 09:32:30 Editado em 01.11.2026, 09:32:26

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTONIO MISHAO NORO

Idade: 76 anos

Falecido em 31/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 01/11/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

GENEZIO DE FREITAS

Idade: 84 anos

Falecido em 31/10/2026

Velório: CAPELA COLONIAL

Sepultamento: 01/11/2026, às 16:00, CEMITÉRIO PORTAL DO CÉU

NELSON RIBEIRO

Idade: 79 anos

Falecido em 31/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 01/11/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei