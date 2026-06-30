Confira os falecimentos desta terça-feira (30) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

FLORECENA RITA DE SOUZA

Idade: 88 anos

Falecida em 29/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 30/06/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR