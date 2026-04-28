Confira os falecimentos desta terça-feira (28) em Apucarana e região

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANGELO ADAIR DE SOUZA

Idade: 52 anos

Falecido em 27/04/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/04/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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OTILIA FERRAZ DE ALMEIDA

Idade: 88 anos

Falecida em 27/04/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 28/04/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ANA APARECIDA DE MORAES

Idade: 72 anos

Falecida em 27/04/2026

Velório: Capela de Bom Sucesso

Sepultamento: 28/04/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Bom Sucesso - PR