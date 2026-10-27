Confira os falecimentos desta terça-feira (27) em Apucarana

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Publicado em 27.10.2026, 06:39:22 Editado em 27.10.2026, 06:39:18

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LUIZ KATSUTOSHI HIROSE

Idade: 80 anos

Falecido em 27/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 27/10/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei

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MIGUEL EUGENIO DOS SANTOS

Idade: 82 anos

Falecido em 26/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 27/10/2026, às 14:00, local ainda não informado

DORCILÉIA DO CARMO GERMINARI

Idade: 74 anos

Falecida em 26/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 27/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu