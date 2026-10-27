Confira os falecimentos desta terça-feira (27) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos ocorrem na região de Apucarana - Foto: Lis Kato/ TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LUIZ KATSUTOSHI HIROSE
Idade: 80 anos
Falecido em 27/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/10/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei
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MIGUEL EUGENIO DOS SANTOS
Idade: 82 anos
Falecido em 26/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/10/2026, às 14:00, local ainda não informado
DORCILÉIA DO CARMO GERMINARI
Idade: 74 anos
Falecida em 26/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu