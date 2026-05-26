Confira os falecimentos desta terça-feira (26) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
SUELY BOMBARDA CELIN
Idade: 67 anos
Falecido em 25/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
CATARINA FERREIRA
Idade: 71 anos
Falecido em 25/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/05/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
LARA VITÓRIA DA SILVA
Idade: 0 anos
Falecido em 25/05/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 26/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
JOSÉ ALVES NOGUEIRA
Idade: 76 anos
Falecido em 25/05/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 26/05/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR
PEDRO VALDOMIRO TONELLI
Idade: 80 anos
Falecido em 25/05/2026
Velório: Capela de Marumbi
Sepultamento: 26/05/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Marumbi -PR