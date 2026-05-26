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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (26) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 06:30:00 Editado em 26.05.2026, 06:43:45
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Confira os falecimentos desta terça-feira (26) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos acontecem em Apucarana e região - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SUELY BOMBARDA CELIN

Idade: 67 anos
Falecido em 25/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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CATARINA FERREIRA

Idade: 71 anos
Falecido em 25/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 26/05/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

LARA VITÓRIA DA SILVA

Idade: 0 anos
Falecido em 25/05/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 26/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

JOSÉ ALVES NOGUEIRA

Idade: 76 anos
Falecido em 25/05/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 26/05/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR

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PEDRO VALDOMIRO TONELLI

Idade: 80 anos
Falecido em 25/05/2026
Velório: Capela de Marumbi
Sepultamento: 26/05/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Marumbi -PR

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