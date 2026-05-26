Confira os falecimentos desta terça-feira (26) em Apucarana e região

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 26.05.2026, 06:30:00 Editado em 26.05.2026, 06:43:45

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SUELY BOMBARDA CELIN

Idade: 67 anos

Falecido em 25/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 26/05/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

CATARINA FERREIRA

Idade: 71 anos

Falecido em 25/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 26/05/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

LARA VITÓRIA DA SILVA

Idade: 0 anos

Falecido em 25/05/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 26/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

JOSÉ ALVES NOGUEIRA

Idade: 76 anos

Falecido em 25/05/2026

Velório: Capela de Jandaia do Sul

Sepultamento: 26/05/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PEDRO VALDOMIRO TONELLI

Idade: 80 anos

Falecido em 25/05/2026

Velório: Capela de Marumbi

Sepultamento: 26/05/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Marumbi -PR