Confira os falecimentos desta terça-feira (25) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ROGÉRIO YUKI HAMAZAQUI
Idade: 52 anos
Falecido em 22/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 25/08/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JOSÉ ORLANDO BARBOSA
Idade: 70 anos
Falecido em 24/08/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 25/08/2026, às 16:00, Cemitério do Distrito de Pirapó, Apucarana - PR
MARIA DE LAZARI CAMPIOTO
Idade: 85 anos
Falecida em 24/08/2026
Velório: Capela de Califórnia
Sepultamento: 25/08/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR
MIGUELGINA SANTOS DE SOUZA
Idade: 91 anos
Falecida em 24/08/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 25/08/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR