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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (25) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos desta terça-feira (25) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem na região de Apucarana e região - Foto: Lis Kato/ TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ROGÉRIO YUKI HAMAZAQUI

Idade: 52 anos
Falecido em 22/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 25/08/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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JOSÉ ORLANDO BARBOSA

Idade: 70 anos
Falecido em 24/08/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 25/08/2026, às 16:00, Cemitério do Distrito de Pirapó, Apucarana - PR

MARIA DE LAZARI CAMPIOTO

Idade: 85 anos
Falecida em 24/08/2026
Velório: Capela de Califórnia
Sepultamento: 25/08/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

MIGUELGINA SANTOS DE SOUZA

Idade: 91 anos
Falecida em 24/08/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 25/08/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR

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Apucarana Aserfa condolências Falecimentos Obituário
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