Confira os falecimentos desta terça-feira (25) em Apucarana e região

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Publicado em 25.08.2026, 06:30:00 Editado em 25.08.2026, 06:44:30

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ROGÉRIO YUKI HAMAZAQUI

Idade: 52 anos

Falecido em 22/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 25/08/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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JOSÉ ORLANDO BARBOSA

Idade: 70 anos

Falecido em 24/08/2026

Velório: Capela do Pirapó

Sepultamento: 25/08/2026, às 16:00, Cemitério do Distrito de Pirapó, Apucarana - PR

MARIA DE LAZARI CAMPIOTO

Idade: 85 anos

Falecida em 24/08/2026

Velório: Capela de Califórnia

Sepultamento: 25/08/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

MIGUELGINA SANTOS DE SOUZA

Idade: 91 anos

Falecida em 24/08/2026

Velório: Capela de Jandaia do Sul

Sepultamento: 25/08/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR