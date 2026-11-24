Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

CREUZA GUERRA DE ARAÚJO SILVA

Idade: 60 anos

Falecida em 24/11/2026

Velório: Capela de Jandaia do Sul

Sepultamento: 24/11/2026, horário a definir, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

PEDRO MARSOLETO

Idade: 73 anos

Falecido em 24/11/2026

Velório: Capela de Cambira

Sepultamento: 24/11/2026, horário a definir, Cemitério Municipal, Cambira - PR



