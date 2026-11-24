Confira os falecimentos desta terça-feira (24) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos ocorrem nesta terça-feira - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
CREUZA GUERRA DE ARAÚJO SILVA
Idade: 60 anos
Falecida em 24/11/2026
Velório: Capela de Jandaia do Sul
Sepultamento: 24/11/2026, horário a definir, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR
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PEDRO MARSOLETO
Idade: 73 anos
Falecido em 24/11/2026
Velório: Capela de Cambira
Sepultamento: 24/11/2026, horário a definir, Cemitério Municipal, Cambira - PR