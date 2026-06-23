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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (23) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 06:30:00 Editado em 23.06.2026, 06:41:53
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Confira os falecimentos desta terça-feira (23) em Apucarana
Autor Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA DOS ANJOS GUIMARAES

Idade: 64 anos
Falecida em 22/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 23/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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RENATO PASSOS DA SILVA

Idade: 47 anos
Falecido em 22/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

KEM HATSUMURA

Idade: 94 anos
Falecido em 22/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/06/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

MARCOS ANTONIO VIVAN

Idade: 57 anos
Falecido em 22/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/06/2026, às 14:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana - PR

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JOSÉ ALVES DOS SANTOS

Idade: 87 anos
Falecido em 22/06/2026
Velório: Residência
Sepultamento: 23/06/2026, às 17:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR

MARIA ROSARIA DE FARIA

Idade: 83 anos
Falecida em 23/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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