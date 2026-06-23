Confira os falecimentos desta terça-feira (23) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARIA DOS ANJOS GUIMARAES
Idade: 64 anos
Falecida em 22/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 23/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
RENATO PASSOS DA SILVA
Idade: 47 anos
Falecido em 22/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
KEM HATSUMURA
Idade: 94 anos
Falecido em 22/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/06/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
MARCOS ANTONIO VIVAN
Idade: 57 anos
Falecido em 22/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/06/2026, às 14:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana - PR
JOSÉ ALVES DOS SANTOS
Idade: 87 anos
Falecido em 22/06/2026
Velório: Residência
Sepultamento: 23/06/2026, às 17:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR
MARIA ROSARIA DE FARIA
Idade: 83 anos
Falecida em 23/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 23/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR