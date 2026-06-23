Confira os falecimentos desta terça-feira (23) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 23.06.2026, 06:30:00 Editado em 23.06.2026, 06:41:53

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA DOS ANJOS GUIMARAES

Idade: 64 anos

Falecida em 22/06/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 23/06/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

RENATO PASSOS DA SILVA

Idade: 47 anos

Falecido em 22/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 23/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

KEM HATSUMURA

Idade: 94 anos

Falecido em 22/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 23/06/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

MARCOS ANTONIO VIVAN

Idade: 57 anos

Falecido em 22/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 23/06/2026, às 14:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

JOSÉ ALVES DOS SANTOS

Idade: 87 anos

Falecido em 22/06/2026

Velório: Residência

Sepultamento: 23/06/2026, às 17:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR

MARIA ROSARIA DE FARIA

Idade: 83 anos

Falecida em 23/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 23/06/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR