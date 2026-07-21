Confira os falecimentos desta terça-feira (21) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 06:30:00 Editado em 21.07.2026, 06:43:53
Sepultamentos acontecem em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LUCINEI APARECIDA GONÇALVES DA SILVA
Idade: 60 anos
Falecida em 20/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/07/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
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LIBERTINA VICTORIA MARDEGAM PENITENTE
Idade: 88 anos
Falecida em 20/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/07/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
ENEDINA DE SOUZA MARTINI
Idade: 89 anos
Falecida em 21/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/07/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade Apucarana - PR