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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (21) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 06:30:00 Editado em 21.07.2026, 06:43:53
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Confira os falecimentos desta terça-feira (21) em Apucarana
Autor Sepultamentos acontecem em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LUCINEI APARECIDA GONÇALVES DA SILVA

Idade: 60 anos
Falecida em 20/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/07/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

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LIBERTINA VICTORIA MARDEGAM PENITENTE

Idade: 88 anos
Falecida em 20/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/07/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ENEDINA DE SOUZA MARTINI

Idade: 89 anos
Falecida em 21/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/07/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade Apucarana - PR

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Apucarana Falecimentos obituários sepultamentos serviços funerários velorios
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