Confira os falecimentos desta terça-feira (20) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Informações são da Aserfa - Foto: Lis Kato/ TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas por Aserfa. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
GERALDO MIOTO
Idade: 91 anos
Falecido em 20/10/2026
Velório: Capela do Pirapó
Sepultamento: 21/10/2026, às 09:00, Cemitério Municipal de Cambira
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