Confira os falecimentos desta terça-feira (20) em Apucarana e região

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas por Aserfa. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

GERALDO MIOTO

Idade: 91 anos

Falecido em 20/10/2026

Velório: Capela do Pirapó

Sepultamento: 21/10/2026, às 09:00, Cemitério Municipal de Cambira