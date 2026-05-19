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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (19) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 06:43:12 Editado em 19.05.2026, 10:05:46
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Confira os falecimentos desta terça-feira (19) em Apucarana e região
Autor Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta e na região - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LOURIVAL DOS SANTOS

Idade: 79 anos
Falecido em 18/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 19/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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ANTÔNIO DE DEUS BERNARDES

Idade: 99 anos
Falecido em 18/05/2026
Velório: Capela da Vila Reis
Sepultamento: 19/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

BENEDICTO ZANINETE

Idade: 92 anos
Falecido em 18/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 19/05/2026, às 13:00, Cemitério Municipal, Ivaiporã - PR

NELSON LUIZ DE OLIVEIRA

Idade: 63 anos
Falecido em 18/05/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 19/05/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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