Confira os falecimentos desta terça-feira (19) em Apucarana e região

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LOURIVAL DOS SANTOS

Idade: 79 anos

Falecido em 18/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 19/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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ANTÔNIO DE DEUS BERNARDES

Idade: 99 anos

Falecido em 18/05/2026

Velório: Capela da Vila Reis

Sepultamento: 19/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

BENEDICTO ZANINETE

Idade: 92 anos

Falecido em 18/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 19/05/2026, às 13:00, Cemitério Municipal, Ivaiporã - PR

NELSON LUIZ DE OLIVEIRA

Idade: 63 anos

Falecido em 18/05/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 19/05/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR