Confira os falecimentos desta terça-feira (18) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamentos acontecem em Apucarana - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
SANDRA REGINA TOLDO DEMARCHI
Idade: 64 anos
Falecida em 17/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 18/08/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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JOAQUIM MARCELINO GODOY
Idade: 86 anos
Falecido em 17/08/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 18/08/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR