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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (16) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 06:30:00 Editado em 16.06.2026, 06:45:16
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Confira os falecimentos desta terça-feira (16) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem em Apucarana e região - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VALDELINA FRANCISCO DA LUZ

Idade: 58 anos
Falecida em 14/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 16/06/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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FRANCISCO LEITE DA SILVA

Idade: 69 anos
Falecido em 15/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 16/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

KASUKO MAEDA

Idade: 96 anos
Falecido em 15/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 16/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

NAIR FAVORITO RECHE

Idade: 86 anos
Falecida em 15/06/2026
Velório: Capela de Novo Itacolomi
Sepultamento: 16/06/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Novo Itacolomi - PR

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Apucarana Falecimentos funerais em Apucarana notícias de óbitos serviços funerários velórios e sepultamentos
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