Confira os falecimentos desta terça-feira (16) em Apucarana e região

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Publicado em 16.06.2026, 06:30:00 Editado em 16.06.2026, 06:45:16

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VALDELINA FRANCISCO DA LUZ

Idade: 58 anos

Falecida em 14/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 16/06/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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FRANCISCO LEITE DA SILVA

Idade: 69 anos

Falecido em 15/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 16/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

KASUKO MAEDA

Idade: 96 anos

Falecido em 15/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 16/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

NAIR FAVORITO RECHE

Idade: 86 anos

Falecida em 15/06/2026

Velório: Capela de Novo Itacolomi

Sepultamento: 16/06/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Novo Itacolomi - PR