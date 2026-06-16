Confira os falecimentos desta terça-feira (16) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
VALDELINA FRANCISCO DA LUZ
Idade: 58 anos
Falecida em 14/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 16/06/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
FRANCISCO LEITE DA SILVA
Idade: 69 anos
Falecido em 15/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 16/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
KASUKO MAEDA
Idade: 96 anos
Falecido em 15/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 16/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
NAIR FAVORITO RECHE
Idade: 86 anos
Falecida em 15/06/2026
Velório: Capela de Novo Itacolomi
Sepultamento: 16/06/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Novo Itacolomi - PR