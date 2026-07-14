Confira os falecimentos desta terça-feira (14) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LEONI GUERECZ
Idade: 70 anos
Falecida em 13/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/07/2026, às 10:00, Cemitério Ucraniano, Apucarana - PR
ROBERSON RODRIGUES DA SILVA
Idade: 40 anos
Falecido em 13/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/07/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
MARIA JOSEPHA GUILHERME DE SOUZA
Idade: 95 anos
Falecida em 13/07/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 14/07/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR