Confira os falecimentos desta terça-feira (14) em Apucarana e região

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Publicado em 14.07.2026, 06:30:00 Editado em 14.07.2026, 06:40:01

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LEONI GUERECZ

Idade: 70 anos

Falecida em 13/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 14/07/2026, às 10:00, Cemitério Ucraniano, Apucarana - PR

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ROBERSON RODRIGUES DA SILVA

Idade: 40 anos

Falecido em 13/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 14/07/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA JOSEPHA GUILHERME DE SOUZA

Idade: 95 anos

Falecida em 13/07/2026

Velório: Capela Central, em Apucarana

Sepultamento: 14/07/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR