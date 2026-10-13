Confira os falecimentos desta terça-feira (13) em Apucarana

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Publicado em 13.10.2026, 06:38:14 Editado em 13.10.2026, 06:38:08

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ROSELICE CARDOSO DA SILVA

Idade: 60 anos

Falecida em 12/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 13/10/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei

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GEREMIAS MARTINELI FILHO

Idade: 47 anos

Falecido em 12/10/2026

Velório: Capela Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 13/10/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei