Confira os falecimentos desta terça-feira (13) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Os sepultamentos são divulgados diariamente pela Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ROSELICE CARDOSO DA SILVA
Idade: 60 anos
Falecida em 12/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 13/10/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei
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GEREMIAS MARTINELI FILHO
Idade: 47 anos
Falecido em 12/10/2026
Velório: Capela Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 13/10/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei