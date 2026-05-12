Confira os falecimentos desta terça-feira (12) em Apucarana e região

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

TEODOMIRO DA PAIXÃO

Idade: 85 anos

Falecido em 11/05/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 12/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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ADÃO DE ANDRADE

Idade: 52 anos

Falecido em 11/05/2026

Velório: Capela de Manoel Ribas

Sepultamento: 12/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Manoel Ribas- PR