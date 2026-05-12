Confira os falecimentos desta terça-feira (12) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 06:30:00 Editado em 12.05.2026, 06:46:00
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Os sepultamentos acontecem em Apucarana e na região - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
TEODOMIRO DA PAIXÃO
Idade: 85 anos
Falecido em 11/05/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 12/05/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
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ADÃO DE ANDRADE
Idade: 52 anos
Falecido em 11/05/2026
Velório: Capela de Manoel Ribas
Sepultamento: 12/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Manoel Ribas- PR
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