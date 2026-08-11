Confira os falecimentos desta terça-feira (11) em Apucarana

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Publicado em 11.08.2026, 06:30:00 Editado em 11.08.2026, 06:38:58

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

BEREIS ANTONIO FELIZARDO

Idade: 64 anos

Falecido em 09/08/2026

Velório: Capela Mortuária Central

Sepultamento: 11/08/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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PEDRO PAULO NUNES

Idade: 86 anos

Falecido em 10/08/2026

Velório: Rua José de Almeida, nº 124, Distrito de Vila Reis

Sepultamento: 11/08/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

ANA MARIA FERNANDES

Idade: 73 anos

Falecida em 11/08/2026

Velório: Capela Central (07:30 às 17:00)

Sepultamento: 11/08/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

PEDRA ALVES CASTILHO

Idade: 88 anos

Falecida em 09/08/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 11/08/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR