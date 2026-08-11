Confira os falecimentos desta terça-feira (11) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
BEREIS ANTONIO FELIZARDO
Idade: 64 anos
Falecido em 09/08/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 11/08/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
PEDRO PAULO NUNES
Idade: 86 anos
Falecido em 10/08/2026
Velório: Rua José de Almeida, nº 124, Distrito de Vila Reis
Sepultamento: 11/08/2026, às 09:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
ANA MARIA FERNANDES
Idade: 73 anos
Falecida em 11/08/2026
Velório: Capela Central (07:30 às 17:00)
Sepultamento: 11/08/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
PEDRA ALVES CASTILHO
Idade: 88 anos
Falecida em 09/08/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 11/08/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR