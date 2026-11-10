Confira os falecimentos desta terça-feira (10) em Apucarana e região

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Publicado em 10.11.2026, 06:39:12 Editado em 10.11.2026, 06:39:08

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

NELSON DAS DORES

Idade: 66 anos

Falecido em 09/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 10/11/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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ZILDA SOARES DOS SANTOS

Idade: 78 anos

Falecida em 09/11/2026

Velório: Capela Jardim Ponta Grossa (17:00 às 15:00)

Sepultamento: 10/11/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JOSÉ MENDES DOS SANTOS FILHO

Idade: 86 anos

Falecido em 09/11/2026

Velório: Capela Mun. de Califórnia

Sepultamento: 10/11/2026, às 09:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

TERESINHA FISCHER ZANIN

Idade: 82 anos

Falecida em 09/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 10/11/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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ELAINE PATRÍCIA CARMONA

Idade: 52 anos

Falecida em 08/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 10/11/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ROSANA BASTOS FERNANDES

Idade: 60 anos

Falecida em 10/11/2026

Velório: Capela de Jandaia do Sul

Sepultamento: 10/11/2026, horário ainda indefinido, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR

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