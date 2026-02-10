Confira os falecimentos desta terça-feira (10) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 10.02.2026, 07:04:38 Editado em 10.02.2026, 07:04:35
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Foto: TNOnline
Confira a lista de falecimentos de Apucarana divulgada neste terça-feira (10) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).
Anderson Lazore, 45 anos. O velório é realizado na Capela Central. O sepultamento será às 13h, no Cemitério Cristo Rei em Apucarana.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão
Últimas em Apucarana
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade