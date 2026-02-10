Confira os falecimentos desta terça-feira (10) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira a lista de falecimentos de Apucarana divulgada neste terça-feira (10) no site oficial da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Anderson Lazore, 45 anos. O velório é realizado na Capela Central. O sepultamento será às 13h, no Cemitério Cristo Rei em Apucarana.

