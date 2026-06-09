Confira os falecimentos desta terça-feira (09) em Apucarana e região

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 09.06.2026, 06:30:00 Editado em 09.06.2026, 06:44:38

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANDERSON EDUARDO SANTANA DE ALMEIDA

Idade: 39 anos

Falecido em 07/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

SEBASTIÃO INÁCIO FLAUSINO

Idade: 81 anos

Falecido em 08/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/06/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

MARIA NEUCI MOREIRA

Idade: 76 anos

Falecido em 08/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

MARIA SIMÃO ALVES

Idade: 82 anos

Falecida em 08/06/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 09/06/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

HILDA PARRA BUQUIO

Idade: 96 anos

Falecida em 08/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JOSÉ DE PAULA CUNHA

Idade: 81 anos

Falecido em 08/06/2026

Velório: Capela de Bom Sucesso

Sepultamento: 09/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Bom Sucesso - PR

TEREZINHA DE FATIMA ELIAS DOS SANTOS

Idade: 72 anos

Falecida em 08/06/2026

Velório: Distrito de São José

Sepultamento: 09/06/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR