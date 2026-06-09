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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (09) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 06:30:00 Editado em 09.06.2026, 06:44:38
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Confira os falecimentos desta terça-feira (09) em Apucarana e região
Autor Os sepultamentos acontecem em Apucarana e municípios da região - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANDERSON EDUARDO SANTANA DE ALMEIDA

Idade: 39 anos
Falecido em 07/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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SEBASTIÃO INÁCIO FLAUSINO

Idade: 81 anos
Falecido em 08/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/06/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

MARIA NEUCI MOREIRA

Idade: 76 anos
Falecido em 08/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

MARIA SIMÃO ALVES

Idade: 82 anos
Falecida em 08/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 09/06/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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HILDA PARRA BUQUIO

Idade: 96 anos
Falecida em 08/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JOSÉ DE PAULA CUNHA

Idade: 81 anos
Falecido em 08/06/2026
Velório: Capela de Bom Sucesso
Sepultamento: 09/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Bom Sucesso - PR

TEREZINHA DE FATIMA ELIAS DOS SANTOS

Idade: 72 anos
Falecida em 08/06/2026
Velório: Distrito de São José
Sepultamento: 09/06/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR

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Apucarana Aserfa Falecimentos sepultamentos serviços funerários velorios
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