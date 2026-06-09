Confira os falecimentos desta terça-feira (09) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANDERSON EDUARDO SANTANA DE ALMEIDA
Idade: 39 anos
Falecido em 07/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
SEBASTIÃO INÁCIO FLAUSINO
Idade: 81 anos
Falecido em 08/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/06/2026, às 10:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
MARIA NEUCI MOREIRA
Idade: 76 anos
Falecido em 08/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
MARIA SIMÃO ALVES
Idade: 82 anos
Falecida em 08/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 09/06/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
HILDA PARRA BUQUIO
Idade: 96 anos
Falecida em 08/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JOSÉ DE PAULA CUNHA
Idade: 81 anos
Falecido em 08/06/2026
Velório: Capela de Bom Sucesso
Sepultamento: 09/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Bom Sucesso - PR
TEREZINHA DE FATIMA ELIAS DOS SANTOS
Idade: 72 anos
Falecida em 08/06/2026
Velório: Distrito de São José
Sepultamento: 09/06/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR