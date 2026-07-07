Confira os falecimentos desta terça-feira (07) em Apucarana e região

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Publicado em 07.07.2026, 06:30:00 Editado em 07.07.2026, 06:44:09

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ILDA FERREIRA RODRIGUES

Idade: 79 anos

Falecida em 06/07/2026

Velório: Capela do Jardim Colonial

Sepultamento: 07/07/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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YOLANDA OSTROWSKI RAUGUSTO

Idade: 94 anos

Falecida em 06/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/07/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

JOSÉ CARLOS FERNANDES

Idade: 66 anos

Falecido em 06/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/07/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

EXPEDITA ROSA DE OLIVEIRA

Idade: 80 anos

Falecida em 06/07/2026

Velório: Capela da Vila Reis

Sepultamento: 07/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

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LUIZ ALVES DE MORAES

Idade: 85 anos

Falecido em 06/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

VICTOR MANUEL PENALOZA HERRERA

Idade: 89 anos

Falecido em 06/07/2026

Velório: Capela de Cambira

Sepultamento: 07/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR

MANOEL VICENTE DOS SANTOS

Idade: 66 anos

Falecido em 07/07/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 08/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR