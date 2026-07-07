Confira os falecimentos desta terça-feira (07) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ILDA FERREIRA RODRIGUES
Idade: 79 anos
Falecida em 06/07/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial
Sepultamento: 07/07/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
YOLANDA OSTROWSKI RAUGUSTO
Idade: 94 anos
Falecida em 06/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/07/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JOSÉ CARLOS FERNANDES
Idade: 66 anos
Falecido em 06/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/07/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
EXPEDITA ROSA DE OLIVEIRA
Idade: 80 anos
Falecida em 06/07/2026
Velório: Capela da Vila Reis
Sepultamento: 07/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR
LUIZ ALVES DE MORAES
Idade: 85 anos
Falecido em 06/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
VICTOR MANUEL PENALOZA HERRERA
Idade: 89 anos
Falecido em 06/07/2026
Velório: Capela de Cambira
Sepultamento: 07/07/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Cambira - PR
MANOEL VICENTE DOS SANTOS
Idade: 66 anos
Falecido em 07/07/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 08/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR