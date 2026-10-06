Confira os falecimentos desta terça-feira (06) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOSÉ VITORINO ALVES
Idade: 91 anos
Falecido em 05/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 06/10/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei
PAULO MAURICIO BASSIL
Idade: 56 anos
Falecido em 05/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 06/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei
GILSOMAR BRAZ DA SILVA
Idade: 47 anos
Falecido em 05/10/2026
Velório: Capela Municipal de Mandaguari
Sepultamento: 06/10/2026, às 16:00, Cemitério Municipal de Mandaguari
IVONE ALMEIDA
Idade: 82 anos
Falecida em 04/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 06/10/2026, às 15:00, Cemitério da Saudade