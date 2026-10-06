Confira os falecimentos desta terça-feira (06) em Apucarana

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Publicado em 06.10.2026, 06:37:54 Editado em 06.10.2026, 06:37:48

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSÉ VITORINO ALVES

Idade: 91 anos

Falecido em 05/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 06/10/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei

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Idade: 56 anos

Falecido em 05/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 06/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei

Idade: 47 anos

Falecido em 05/10/2026

Velório: Capela Municipal de Mandaguari

Sepultamento: 06/10/2026, às 16:00, Cemitério Municipal de Mandaguari

IVONE ALMEIDA

Idade: 82 anos

Falecida em 04/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 06/10/2026, às 15:00, Cemitério da Saudade