Confira os falecimentos desta terça-feira (05) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 05.05.2026, 07:07:16 Editado em 05.05.2026, 07:08:16
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A lista de sepultamento é divulgada diariamente pela Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JULIETA AKEMI SANO
Idade: 94 anos
Falecida em 05/05/2026
Velório: Capela Central, a partir das 9:00
Sepultamento: 05/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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