Confira os falecimentos desta terça-feira (05) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JULIETA AKEMI SANO

Idade: 94 anos

Falecida em 05/05/2026

Velório: Capela Central, a partir das 9:00

Sepultamento: 05/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR