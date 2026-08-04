Confira os falecimentos desta terça-feira (04) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
GUILHERMINA FERREIRA RAMADAN AHMAD
Idade: 89 anos
Falecido em 03/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/08/2026, às 10:00, Cemitério Cristo rei, Apucarana -PR
VILMA MARIA DE JESUS CAMACHO
Idade: 71 anos
Falecida em 03/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/08/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
FRED WILLIAN PEREIRA FRANZAO
Idade: 43 anos
Falecido em 03/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/08/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
SUZELAINE APARECIDA PINTO MAXIMO
Idade: 51 anos
Falecida em 03/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/08/2026. Local e horário ainda serão definidos
PACOAL DOS SANTOS
Idade: 75 anos
Falecido em 03/08/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 04/08/2026, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR