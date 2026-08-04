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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (04) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 06:30:00 Editado em 04.08.2026, 06:46:33
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Confira os falecimentos desta terça-feira (04) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem nesta terça-feira (04) - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

GUILHERMINA FERREIRA RAMADAN AHMAD

Idade: 89 anos
Falecido em 03/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/08/2026, às 10:00, Cemitério Cristo rei, Apucarana -PR

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VILMA MARIA DE JESUS CAMACHO

Idade: 71 anos
Falecida em 03/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/08/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

FRED WILLIAN PEREIRA FRANZAO

Idade: 43 anos
Falecido em 03/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/08/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

SUZELAINE APARECIDA PINTO MAXIMO

Idade: 51 anos
Falecida em 03/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 04/08/2026. Local e horário ainda serão definidos

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PACOAL DOS SANTOS

Idade: 75 anos
Falecido em 03/08/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 04/08/2026, Cemitério Municipal, Jandaia do Sul - PR

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