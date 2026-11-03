Confira os falecimentos desta terça-feira (03) em Apucarana e região

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Publicado em 03.11.2026, 06:34:11 Editado em 03.11.2026, 06:34:06

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

OSWALDO SIMEÃO SOTERIO

Idade: 72 anos

Falecido em 02/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 03/11/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei

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ANTÔNIO OLANCZUK

Idade: 86 anos

Falecido em 02/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 03/11/2026, às 16:00, Cemitério Ucrâniano

ANGELA MARIA DA SILVA ALMEIDA

Idade: 65 anos

Falecida em 03/11/2026

Velório: Capela Central, em Apucarana

Sepultamento: 03/11/2026, às 17:00, Cemitério de Novo Itacolomi