Confira os falecimentos desta terça-feira (03) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamentos acontecem em Apucarana e Novo Itacolomi - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
OSWALDO SIMEÃO SOTERIO
Idade: 72 anos
Falecido em 02/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 03/11/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei
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ANTÔNIO OLANCZUK
Idade: 86 anos
Falecido em 02/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 03/11/2026, às 16:00, Cemitério Ucrâniano
ANGELA MARIA DA SILVA ALMEIDA
Idade: 65 anos
Falecida em 03/11/2026
Velório: Capela Central, em Apucarana
Sepultamento: 03/11/2026, às 17:00, Cemitério de Novo Itacolomi
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