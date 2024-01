Confira os falecimentos desta terça (02) na região

As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários

Confira a lista de falecimentos e sepultamentos desta terça-feira (02) em Apucarana e região. As informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Sepultamentos na região

Luiz Ronaldo Correa, 45 anos. Velório na Capela Mortuária de Rosário do Ivaí e o sepultamento está previsto para ocorrer às 15 horas nesta terça-feira (02) no Cemitério de Rosário do Ivaí.

José Anizio da Silva, 85 anos. Sem velório e o sepultamento está previsto para ocorrer com horário a ser definido nesta terça-feira (02) no Cemitério de Faxinal.

Anisio Tuckumantel, 82 anos. Velório na Capela Mortuário do Jardim Ponta Grossa de Apucarana e o sepultamento está previsto para ocorrer com horário a ser definido nesta terça-feira (02) no Cemitério de Ivaiporã.

