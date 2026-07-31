Confira os falecimentos desta sexta-feira (31) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 06:30:00 Editado em 31.07.2026, 06:41:51
Sepultamentos serão realizados em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARIA JOSE BRAGA DE SOUZA
Idade: 79 anos
Falecida em 30/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 31/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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MARIA MENOY GODOY DA ROSA
Idade: 92 anos
Falecida em 30/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 31/07/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR