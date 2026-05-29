Confira os falecimentos desta sexta-feira (29) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
VITOR ALVES FAGUNDES
Idade: 74 anos
Falecido em 29/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 29/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JOSE BENEDITO EVARISTO
Falecido em 29/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 29/05/2026, às 16:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR
MERCEDES ANGELICO
Idade: 88 anos
Falecido em 28/05/2026
Velório: Capela de Califórnia
Sepultamento: 29/05/2026, Cemitério Municipal, Califórnia - PR
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
Idade: 76 anos
Falecido em 29/05/2026
Velório: Capela de Bom Sucesso
Sepultamento: 29/05/2026, Cemitério Municipal, Bom Sucesso - PR