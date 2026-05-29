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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta sexta-feira (29) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 06:30:00 Editado em 29.05.2026, 06:39:38
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Confira os falecimentos desta sexta-feira (29) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos acontecem em Apucarana e região - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VITOR ALVES FAGUNDES

Idade: 74 anos
Falecido em 29/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 29/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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JOSE BENEDITO EVARISTO

Falecido em 29/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 29/05/2026, às 16:00, Cemitério do Pirapó, Apucarana - PR

MERCEDES ANGELICO

Idade: 88 anos
Falecido em 28/05/2026
Velório: Capela de Califórnia
Sepultamento: 29/05/2026, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA

Idade: 76 anos
Falecido em 29/05/2026
Velório: Capela de Bom Sucesso
Sepultamento: 29/05/2026, Cemitério Municipal, Bom Sucesso - PR

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Apucarana Falecimentos Obituário sepultamento serviços funerários Velório
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