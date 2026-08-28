Confira os falecimentos desta sexta-feira (28) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Informações são da Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
SEBASTIÃO FRANCISCO
Idade: 81 anos
Falecido em 27/08/2026
Velório: Capela Mortuária Central, em Apucarana
Sepultamento: 28/08/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR
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