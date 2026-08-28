Confira os falecimentos desta sexta-feira (28) em Apucarana e região

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SEBASTIÃO FRANCISCO

Idade: 81 anos

Falecido em 27/08/2026

Velório: Capela Mortuária Central, em Apucarana

Sepultamento: 28/08/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR