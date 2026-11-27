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Publicado em 27.11.2026, 06:44:41 Editado em 27.11.2026, 06:44:38

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

APARECIDO FRANCISCO

Idade: 67 anos

Falecido em 26/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 27/11/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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ODILA DELLA MATTA DE ARRUDA JÚLIO

Idade: 82 anos

Falecida em 26/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 27/11/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR