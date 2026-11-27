Confira os falecimentos desta sexta-feira (27) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Informações são da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) - Foto: Arquivo/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
APARECIDO FRANCISCO
Idade: 67 anos
Falecido em 26/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/11/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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ODILA DELLA MATTA DE ARRUDA JÚLIO
Idade: 82 anos
Falecida em 26/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 27/11/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR