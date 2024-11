Confira os falecimentos desta sexta-feira (25) em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

Confira os velórios e sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (25) em Apucarana, norte do Paraná. As informações são da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Aparecida de Lourdes Rossetti, 64 anos. O velório acontece na Capela Mortuária Central. O sepultamento será no Cemitério Cristo Rei, às 09 horas.

continua após publicidade

Douglas da Silva Pazianoti, 29 anos. O velório está sendo realizado na Capela Central. O velório acontece no Cemitério Cristo Rei, às 17h30.

Moacir Cezar Schneider, 61 anos. O velório ocorre no Salão Comunitário do Barreiro. O sepultamento será às 17 horas, no Cemitério Cristo Rei.

Siga o TNOnline no Google News