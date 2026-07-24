Confira os falecimentos desta sexta-feira (24) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 06:30:00 Editado em 24.07.2026, 09:48:23
Informações são divulgadas pela Aserfa - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
OLIVEIRA MARCIANO DOS SANTOS
Idade: 73 anos
Falecido em 23/07/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 24/07/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
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ELIZABETE ANTONECHEN
Idade: 66 anos
Falecido em 24/07/2026
Velório: Capela Mortuária Central
Sepultamento: 24/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR