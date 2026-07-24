Confira os falecimentos desta sexta-feira (24) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

OLIVEIRA MARCIANO DOS SANTOS

Idade: 73 anos

Falecido em 23/07/2026

Velório: Capela Mortuária Central

Sepultamento: 24/07/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ELIZABETE ANTONECHEN

Idade: 66 anos

Falecido em 24/07/2026

Velório: Capela Mortuária Central

Sepultamento: 24/07/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR