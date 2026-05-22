Confira os falecimentos desta sexta-feira (22) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 22.05.2026, 06:30:00 Editado em 22.05.2026, 06:39:36

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LAERTE ARDISSON

Idade: 87 anos

Falecido em 20/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 22/05/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

VERGINIA MALDONADO MILAN

Idade: 96 anos

Falecida em 21/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 22/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR