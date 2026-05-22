Confira os falecimentos desta sexta-feira (22) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 06:30:00 Editado em 22.05.2026, 06:39:36
Os sepultamentos acontecem em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LAERTE ARDISSON
Idade: 87 anos
Falecido em 20/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/05/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
VERGINIA MALDONADO MILAN
Idade: 96 anos
Falecida em 21/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 22/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR