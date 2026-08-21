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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta sexta-feira (21) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos desta sexta-feira (21) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos acontecem nesta sexta-feira em Apucarana e região - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SILVIA HELENA VAZ DA SILVA

Idade: 60 anos
Falecida em 20/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/08/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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MARIA LUIZA DOS SANTOS

Idade: 69 anos
Falecida em 20/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/08/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA DE LOURDES SANTOS

Idade: 74 anos
Falecida em 20/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA

Idade: 86 anos
Falecido em 20/08/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 21/08/2026, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR

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Apucarana Aserfa funerária obituários sepultamento Velório
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