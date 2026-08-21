Confira os falecimentos desta sexta-feira (21) em Apucarana e região

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Publicado em 21.08.2026, 06:30:00 Editado em 21.08.2026, 07:03:13

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SILVIA HELENA VAZ DA SILVA

Idade: 60 anos

Falecida em 20/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 21/08/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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MARIA LUIZA DOS SANTOS

Idade: 69 anos

Falecida em 20/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 21/08/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA DE LOURDES SANTOS

Idade: 74 anos

Falecida em 20/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 21/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA

Idade: 86 anos

Falecido em 20/08/2026

Velório: Capela de Marilândia do Sul

Sepultamento: 21/08/2026, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR