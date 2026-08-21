Confira os falecimentos desta sexta-feira (21) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
SILVIA HELENA VAZ DA SILVA
Idade: 60 anos
Falecida em 20/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/08/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
MARIA LUIZA DOS SANTOS
Idade: 69 anos
Falecida em 20/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/08/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
MARIA DE LOURDES SANTOS
Idade: 74 anos
Falecida em 20/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 21/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
SEBASTIÃO MARCELINO DE OLIVEIRA
Idade: 86 anos
Falecido em 20/08/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 21/08/2026, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR