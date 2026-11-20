Confira os falecimentos desta sexta-feira (20) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Os sepultamentos acontecem em Apucarana e região - Foto: Cindy Santos
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
EDSON APARECIDO MARTINS DOS SANTOS
Idade: 59 anos
Falecido em 19/11/2026
Velório: CAPELA VILA REIS
Sepultamento: 20/11/2026, às 09:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR
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