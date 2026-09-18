Confira os falecimentos desta sexta-feira (18) em Apucarana

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Publicado em 18.09.2026, 06:41:24 Editado em 18.09.2026, 06:41:20

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOÃO INÁCIO VIEIRA

Idade: 78 anos

Falecido em 17/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 18/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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ANTÔNIO DE LIMA

Idade: 90 anos

Falecido em 17/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 18/09/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR