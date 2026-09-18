Confira os falecimentos desta sexta-feira (18) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Os sepultamentos acontecem na Cidade Alta - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOÃO INÁCIO VIEIRA
Idade: 78 anos
Falecido em 17/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 18/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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ANTÔNIO DE LIMA
Idade: 90 anos
Falecido em 17/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 18/09/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR