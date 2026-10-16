Confira os falecimentos desta sexta-feira (16) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARCOS JOSE MACHADO
Idade: 48 anos
Falecido em 15/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 16/10/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei
ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES
Idade: 63 anos
Falecido em 15/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 16/10/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei
LAURO JOAQUIM DA ROCHA
Idade: 76 anos
Falecido em 15/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 16/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO CORREA
Idade: 89 anos
Falecido em 15/10/2026
Velório: Capela do Distrito de Marisa
Sepultamento: 16/10/2026, às 17:00, Cemitério de São Pedro do Ivaí