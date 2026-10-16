Confira os falecimentos desta sexta-feira (16) em Apucarana e região

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Publicado em 16.10.2026, 06:35:25 Editado em 16.10.2026, 06:38:15

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARCOS JOSE MACHADO

Idade: 48 anos

Falecido em 15/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 16/10/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei

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ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES

Idade: 63 anos

Falecido em 15/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 16/10/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei

LAURO JOAQUIM DA ROCHA

Idade: 76 anos

Falecido em 15/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 16/10/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei

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JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO CORREA

Idade: 89 anos

Falecido em 15/10/2026

Velório: Capela do Distrito de Marisa

Sepultamento: 16/10/2026, às 17:00, Cemitério de São Pedro do Ivaí



