Confira os falecimentos desta sexta-feira (15) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MATHEUS GABARDO NUNES DA SILVA
Idade: 0 anos
Falecido em 14/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 15/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
ADELINO MARQUES MOREIRA NETO
Idade: 69 anos
Falecido em 14/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 15/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
LUCIA NUNES DO ESPIRITO SANTO
Idade: 52 anos
Falecida em 14/05/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 15/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR