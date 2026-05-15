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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta sexta-feira (15) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 06:30:00 Editado em 15.05.2026, 06:41:16
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Confira os falecimentos desta sexta-feira (15) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos serão em Apucarana e Marilândia do Sul - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MATHEUS GABARDO NUNES DA SILVA

Idade: 0 anos
Falecido em 14/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 15/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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ADELINO MARQUES MOREIRA NETO

Idade: 69 anos
Falecido em 14/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 15/05/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

LUCIA NUNES DO ESPIRITO SANTO

Idade: 52 anos
Falecida em 14/05/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 15/05/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Marilândia do Sul - PR

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