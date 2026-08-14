Confira os falecimentos desta sexta-feira (14) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

Idade: 23 anos

Falecido em 13/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 14/08/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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MARLENE APARECIDA TORTUGA

Idade: 64 anos

Falecida em 13/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 14/08/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR