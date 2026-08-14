Confira os falecimentos desta sexta-feira (14) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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A lista de sepultamento é divulgada diariamente pela Aserfa - Foto: Lis Kato/TnOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
KENIDY MARCOS RANGEL
Idade: 23 anos
Falecido em 13/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/08/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
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MARLENE APARECIDA TORTUGA
Idade: 64 anos
Falecida em 13/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/08/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR