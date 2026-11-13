Confira os falecimentos desta sexta-feira (13) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Informações são da Aserfa - Foto: Cindy Santos/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
K. S. G. Q
Idade: 0 anos
Falecido em 12/11/2026
Velório: Sem velório
O corpo será levado para cremação às 10h, em Londrina
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