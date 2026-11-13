Confira os falecimentos desta sexta-feira (13) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

K. S. G. Q

Idade: 0 anos

Falecido em 12/11/2026

Velório: Sem velório

O corpo será levado para cremação às 10h, em Londrina