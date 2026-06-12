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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta sexta-feira (12) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 06:43:29 Editado em 12.06.2026, 06:43:26
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Confira os falecimentos desta sexta-feira (12) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem em Apucarana e região - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DORGIVAL EDUARDO DE BELO

Idade: 79 anos
Falecido em 11/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 12/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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JANINA VIEIRA MORTEAN

Idade: 79 anos
Falecida em 11/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 12/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

APARECIDA MARIA VALE

Idade: 85 anos
Falecida em 11/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 12/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

LEOZENITA DE OLIVEIRA ALBANEZ

Idade: 72 anos
Falecida em 11/06/2026
Velório: Capela Municipal de Ivaiporã
Sepultamento: 12/06/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Ivaiporã - PR

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JOÃO BENTO

Idade: 87 anos
Falecido em 11/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana
Sepultamento: 12/06/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

VICENTE DE DEUS DOS SANTOS

Idade: 80 anos
Falecido em 11/06/2026
Velório: Capela de Grandes Rios
Sepultamento: 12/06/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Grandes Rios - PR

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DIEGO ARISTIDES LOPES BANCHINI

Idade: 37 anos
Falecido em 10/06/2026
Velório: Capela Municipal de Kaloré
Sepultamento: 12/06/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Mandaguaçu - PR


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