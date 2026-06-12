Confira os falecimentos desta sexta-feira (12) em Apucarana e região

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Publicado em 12.06.2026, 06:43:29 Editado em 12.06.2026, 06:43:26

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DORGIVAL EDUARDO DE BELO

Idade: 79 anos

Falecido em 11/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 12/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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JANINA VIEIRA MORTEAN

Idade: 79 anos

Falecida em 11/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 12/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

APARECIDA MARIA VALE

Idade: 85 anos

Falecida em 11/06/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 12/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

LEOZENITA DE OLIVEIRA ALBANEZ

Idade: 72 anos

Falecida em 11/06/2026

Velório: Capela Municipal de Ivaiporã

Sepultamento: 12/06/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Ivaiporã - PR

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JOÃO BENTO

Idade: 87 anos

Falecido em 11/06/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana

Sepultamento: 12/06/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR

VICENTE DE DEUS DOS SANTOS

Idade: 80 anos

Falecido em 11/06/2026

Velório: Capela de Grandes Rios

Sepultamento: 12/06/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Grandes Rios - PR

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DIEGO ARISTIDES LOPES BANCHINI

Idade: 37 anos

Falecido em 10/06/2026

Velório: Capela Municipal de Kaloré

Sepultamento: 12/06/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Mandaguaçu - PR



