Confira os falecimentos desta sexta-feira (12) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
DORGIVAL EDUARDO DE BELO
Idade: 79 anos
Falecido em 11/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 12/06/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
JANINA VIEIRA MORTEAN
Idade: 79 anos
Falecida em 11/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 12/06/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
APARECIDA MARIA VALE
Idade: 85 anos
Falecida em 11/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 12/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
LEOZENITA DE OLIVEIRA ALBANEZ
Idade: 72 anos
Falecida em 11/06/2026
Velório: Capela Municipal de Ivaiporã
Sepultamento: 12/06/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Ivaiporã - PR
JOÃO BENTO
Idade: 87 anos
Falecido em 11/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa, em Apucarana
Sepultamento: 12/06/2026, às 17:00, Cemitério Municipal, Califórnia - PR
VICENTE DE DEUS DOS SANTOS
Idade: 80 anos
Falecido em 11/06/2026
Velório: Capela de Grandes Rios
Sepultamento: 12/06/2026, às 00:00, Cemitério Municipal, Grandes Rios - PR
DIEGO ARISTIDES LOPES BANCHINI
Idade: 37 anos
Falecido em 10/06/2026
Velório: Capela Municipal de Kaloré
Sepultamento: 12/06/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Mandaguaçu - PR