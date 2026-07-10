Confira os falecimentos desta sexta-feira (10) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 06:40:50 Editado em 10.07.2026, 06:40:44
Sepultamentos acontecem em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
EDEMILSON DE SOUZA PIRES
Idade: 54 anos
Falecido em 09/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 10/07/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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MAURICIO RIZZO
Idade: 79 anos
Falecido em 09/07/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 10/07/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
IZABEL CARNEIRO DE CASTRO
Idade: 90 anos
Falecida em 08/07/2026
Velório: Rua José de Almeida, 112
Sepultamento: 10/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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