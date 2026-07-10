Confira os falecimentos desta sexta-feira (10) em Apucarana

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Publicado em 10.07.2026, 06:40:50 Editado em 10.07.2026, 06:40:44

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

EDEMILSON DE SOUZA PIRES

Idade: 54 anos

Falecido em 09/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 10/07/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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MAURICIO RIZZO

Idade: 79 anos

Falecido em 09/07/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 10/07/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

IZABEL CARNEIRO DE CASTRO

Idade: 90 anos

Falecida em 08/07/2026

Velório: Rua José de Almeida, 112

Sepultamento: 10/07/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR



