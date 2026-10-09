Confira os falecimentos desta sexta-feira (09) em Apucarana e região

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Publicado em 09.10.2026, 06:34:30 Editado em 09.10.2026, 06:34:24

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VALENTIN JOSÉ DE OLIVEIRA

Idade: 78 anos

Falecido em 08/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu

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JOSÉ DE JESUS SANTOS

Idade: 95 anos

Falecido em 08/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/10/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei

CELSO MANZATO

Idade: 70 anos

Falecido em 08/10/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/10/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei

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ADEMIR PAGOTTO

Idade: 76 anos

Falecido em 08/10/2026

Velório: Capela de Mandaguari

Sepultamento: 09/10/2026, Cemitério de Mandaguari



