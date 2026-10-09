Confira os falecimentos desta sexta-feira (09) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
VALENTIN JOSÉ DE OLIVEIRA
Idade: 78 anos
Falecido em 08/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/10/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu
JOSÉ DE JESUS SANTOS
Idade: 95 anos
Falecido em 08/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/10/2026, às 11:00, Cemitério Cristo Rei
CELSO MANZATO
Idade: 70 anos
Falecido em 08/10/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/10/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei
ADEMIR PAGOTTO
Idade: 76 anos
Falecido em 08/10/2026
Velório: Capela de Mandaguari
Sepultamento: 09/10/2026, Cemitério de Mandaguari