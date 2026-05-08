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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta sexta-feira (08) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 06:30:00 Editado em 08.05.2026, 06:39:57
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Confira os falecimentos desta sexta-feira (08) em Apucarana
Autor Informações são do site oficial da Aserfa - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LAURO DE SOUZA

Idade: 73 anos
Falecido em 07/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 08/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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EDLENE ALVES DOS SANTOS

Idade: 48 anos
Falecida em 07/05/2026
Velório: Capela de São Pedro do Ivaí
Sepultamento: 08/05/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR

MARIA INEZ FERREIRA DE SOUZA

Idade: 74 anos
Falecida em 06/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/05/2026, às 9:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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