Confira os falecimentos desta sexta-feira (08) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LAURO DE SOUZA

Idade: 73 anos

Falecido em 07/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 08/05/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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EDLENE ALVES DOS SANTOS

Idade: 48 anos

Falecida em 07/05/2026

Velório: Capela de São Pedro do Ivaí

Sepultamento: 08/05/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, São Pedro do Ivaí - PR

MARIA INEZ FERREIRA DE SOUZA

Idade: 74 anos

Falecida em 06/05/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/05/2026, às 9:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

