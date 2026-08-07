Confira os falecimentos desta sexta-feira (07) em Apucarana

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Publicado em 07.08.2026, 06:30:00 Editado em 07.08.2026, 06:39:33

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

YANELIS LEYVA CREACH

Idade: 46 anos

Falecida em 06/08/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 07/08/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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MARIA MIRNA COSTA FICHER

Idade: 81 anos

Falecida em 06/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/08/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ABGAIL MARIA DE SOUZA FREITAS

Idade: 88 anos

Falecida em 06/08/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 07/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR