Confira os falecimentos desta sexta-feira (07) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
YANELIS LEYVA CREACH
Idade: 46 anos
Falecida em 06/08/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 07/08/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
MARIA MIRNA COSTA FICHER
Idade: 81 anos
Falecida em 06/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/08/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
ABGAIL MARIA DE SOUZA FREITAS
Idade: 88 anos
Falecida em 06/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR