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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta sexta-feira (07) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos desta sexta-feira (07) em Apucarana
Autor A lista de sepultamento é divulgada diariamente pela Aserfa - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

YANELIS LEYVA CREACH

Idade: 46 anos
Falecida em 06/08/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 07/08/2026, às 09:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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MARIA MIRNA COSTA FICHER

Idade: 81 anos
Falecida em 06/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/08/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

ABGAIL MARIA DE SOUZA FREITAS

Idade: 88 anos
Falecida em 06/08/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 07/08/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

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