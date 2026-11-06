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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta sexta-feira (06) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Confira os falecimentos desta sexta-feira (06) em Apucarana e região
Autor Sepultamentos ocorrem nesta sexta-feira - Foto: TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARTHA DOLOROSA VENANCIO SOBRAL

Idade: 88 anos
Falecida em 05/11/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 06/11/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei

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MARTA OLIVEIRA

Idade: 78 anos
Falecida em 05/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 06/11/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu

JOÃO FERREIRA DA SILVA

Idade: 54 anos
Falecido em 04/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 06/11/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei

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ROBERTO FERNANDES DE FREITAS

Idade: 70 anos
Falecido em 05/11/2026
Velório: Capela Central
O corpo será cremado após as 9h desta sexta-feira

MARIA TEREZA SAVIANI

Idade: 75 anos
Falecida em 05/11/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial
Sepultamento: 06/11/2026, às 14:00, Cemitério de Faxinal

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PEDRO BARTOLOMEU DE CASTRO

Idade: 94 anos
Falecido em 04/11/2026
Velório: Capela de Borrazópolis
Sepultamento: 06/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Borrazópolis


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