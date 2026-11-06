Confira os falecimentos desta sexta-feira (06) em Apucarana e região

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Publicado em 06.11.2026, 06:36:40 Editado em 06.11.2026, 06:39:12

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARTHA DOLOROSA VENANCIO SOBRAL

Idade: 88 anos

Falecida em 05/11/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 06/11/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei

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MARTA OLIVEIRA

Idade: 78 anos

Falecida em 05/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 06/11/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu

JOÃO FERREIRA DA SILVA

Idade: 54 anos

Falecido em 04/11/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 06/11/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei

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ROBERTO FERNANDES DE FREITAS

Idade: 70 anos

Falecido em 05/11/2026

Velório: Capela Central

O corpo será cremado após as 9h desta sexta-feira

MARIA TEREZA SAVIANI

Idade: 75 anos

Falecida em 05/11/2026

Velório: Capela do Jardim Colonial

Sepultamento: 06/11/2026, às 14:00, Cemitério de Faxinal

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PEDRO BARTOLOMEU DE CASTRO

Idade: 94 anos

Falecido em 04/11/2026

Velório: Capela de Borrazópolis

Sepultamento: 06/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Borrazópolis



