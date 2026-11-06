Confira os falecimentos desta sexta-feira (06) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARTHA DOLOROSA VENANCIO SOBRAL
Idade: 88 anos
Falecida em 05/11/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 06/11/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei
MARTA OLIVEIRA
Idade: 78 anos
Falecida em 05/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 06/11/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu
JOÃO FERREIRA DA SILVA
Idade: 54 anos
Falecido em 04/11/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 06/11/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei
ROBERTO FERNANDES DE FREITAS
Idade: 70 anos
Falecido em 05/11/2026
Velório: Capela Central
O corpo será cremado após as 9h desta sexta-feira
MARIA TEREZA SAVIANI
Idade: 75 anos
Falecida em 05/11/2026
Velório: Capela do Jardim Colonial
Sepultamento: 06/11/2026, às 14:00, Cemitério de Faxinal
PEDRO BARTOLOMEU DE CASTRO
Idade: 94 anos
Falecido em 04/11/2026
Velório: Capela de Borrazópolis
Sepultamento: 06/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Borrazópolis